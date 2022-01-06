BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan tarihi adım! Alman ekolü...

Beşiktaş bilimsel yöntemleri daha fazla kullanmak için büyük bir adım atıyor. Dünya devi kulüplerle ve teknik adamlarla çalışan Impect veri analizi ve scouting şirketi yarın İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüşecek.

Eski Alman futbolcular Jens Hegeler ve Stefan Reinartz'ın kurduğu Impect, 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı dönemde Joachim Löw'e analiz desteği veriyordu. Şu an ise Julien Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp ve Pochettino gibi hocalar haftalık olarak takım raporu, rakip analizi ve veri desteğini bu şirketten alıyor.

Sabah'ın haberine göre; taraflar anlaşırsa Beşiktaş, performans ve fiziksel verilerin yanı sıra, rakip analizi, oyuncu keşfi gibi konularda Almanlar'dan destek alacak.