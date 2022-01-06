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Ben buradayım

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, ilk kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Karaveli, "Çok mutluyum, çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Rize'yle zor bir maç oynayacağız" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Ben buradayım
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, ilk kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Karaveli, "Çok mutluyum, çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Rize'yle zor bir maç oynayacağız" dedi. Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruya başarılı hoca, "Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bu maçta da, diğer maçlarda da olduğu gibi yarını düşünmeden buradaydım. Bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapacağım" yanıtını verdi.
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