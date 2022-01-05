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Beşiktaş'ta Welinton'un bileti kesildi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon savunmada yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çeken Welinton ile sezon sonu yollar ayrılıyor. Ligin sona ermesiylevirlikte Brezilyalı stoperden kulüp bulması istenecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Welinton'un bileti kesildi!

Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton'a yol göründü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok şans verdiği isimlerden biri olan Brezilyalı stoper yaptığı hatalar nedeniyle de çok fazla eleştirilmişti.

Yalçın'ın ısrarla oynattığı 32 yaşındaki stoper Önder Karaveli yönetiminde kulübeye hapsoldu. Fazla forma şansı bulamayan Welinton'un yol ayrımında olduğu öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan sambacının sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.

Ligin sona ermesiyle Welinton'dan kulüp bulması istenecek. Süper Lig takımları arasında da deneyimli oyuncu ile ilgilenen ekiplerin olduğu öğrenildi.

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