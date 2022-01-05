SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Piatek, Genoa'da Avrupa sahnesinde kendini göstermesinin Galatasaray'a göre çok daha zor olduğu için teklife sıcak bakmıyor. Hatta habere göre sarı-kırmızılı ekibin Polonyalı golcüyle anlaşmasına bir adım kaldığı ifade edildi.