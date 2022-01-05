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Kupa gelirse yola devam

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Kupa gelirse yola devam
Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.
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