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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fransızlar Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor! Sezon sonu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na Fransız kulübü Nice'in ilgisi bitmiyor... Ligue 1 ekibi, Mandanda transferinde mutlu sona ulaşamazsa sezon sonu Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fransızlar Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor! Sezon sonu...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. Genç kaleciyle en ciddi ilgilenen takımın Fransız takımı Nice olduğu ortaya çıkmıştı. Başarılı eldivende yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan haberde Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Nice, mevcut kalecisi Walter Benitez'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklendiğinden alternatif isimleri belirledi. Haberde Nice'in ilk hedefinin Mandanda olduğu, ancak Fransız kaleciden istediği yanıtı alamazsa Ersin Destanoğlu'na yöneleceği iddia edildi.

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