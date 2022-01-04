SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta kadro sil baştan! Ayrılık ve transfer...

Ligde şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 7. sırada bulunan Beşiktaş, hesabını gelecek sezona göre yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan alarak büyük düş kırıklığı yaşayan siyah beyazlılar Süper Lig'de gelen başarısız sonuçlardan sonra kadroda büyük değişiklik yapmayı istiyor.
Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimi kritik kararlar bekliyor.
JOSEF DE SOUZA KALIYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde eski takımına iki gol atan Brezilyalı futbolcunun performansından memnun. 25 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl otamatik olarak uzayacak Josef de Souza bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi. Beşiktaş'a 3 gollük katkı veren Brezilyalı futbolcu yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.