SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta kadro sil baştan! Ayrılık ve transfer...

DOMAGOJ VIDA YOLCU

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücretiyle Beşiktaş'ın en fazla kazanan oyuncularından olan Domangoj Vida gözden çıkarılan isimlerden. Hırvat futbolcu şu an istediği takımla sözleşme imzalama şansına sahip. Ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle Beşiktaş'ın Vida'ya teklif yapmayacağı belirtiliyor. Vida, bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi ve 15 Süper Lig maçına çıktı. Gol ya da asist katkısı yapmadı.

GÖKHAN TÖRE VE MEHMET TOPAL'A HAYIR

Siyah beyazlılarda bu sezon sözleşme imzalanan Mehmet Topal ve şampiyon kadroda yer alan Gökhan Töre'den yeterli verim alınamadı. İki futbolcuya da yeni sözleşme önerilmeyecek. Gökhan Töre, bu sezon 4 Şampiyonlar Ligi ve 9 Süper Lig maçında şans buldu. Skora etki edemedi. Mehmet Topal ise 6 Süper Lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı buldu. Ne gol attı ne de asist yaptı.