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Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 isim...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir futbolcunun ve teknik ekipten bir ismin corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 12:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 12:56
Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 isim...

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi corona virüsü (koronavirüs) şokuyla karşı karşıya kaldı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde oldu;

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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