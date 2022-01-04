Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 isim...

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi corona virüsü (koronavirüs) şokuyla karşı karşıya kaldı.



Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde oldu;



"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"