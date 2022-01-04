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Larin Marsilya'ya

Kara Kartal’ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Kanadalı yıldız Fransız ekibine gidiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Larin Marsilya'ya
Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrılıyor. Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti. Cyle Larin'i Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya çok istiyor. Öte yandan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.
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