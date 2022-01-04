BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamladı.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta ilk yarının en büyük hayal kırıklığı ise Batshuayi olmuştu.
Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 21 karşılaşmada 6 gol 4 asistlil performans sergiledi.
Taraftarın da eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Meksika basınında yer alan haberde, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'in yolunu tutacağı iddia edildi.
Haberde, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna düşünmediği bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yapıldı.