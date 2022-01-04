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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında Batshuayi geliyor. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen Belçikalı futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Meksika basınında yer alan haberde Batshuayi'nin sezon sonunda Tigres'e transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 18:33
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta ilk yarının en büyük hayal kırıklığı ise Batshuayi olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 21 karşılaşmada 6 gol 4 asistlil performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Taraftarın da eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Meksika basınında yer alan haberde, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'in yolunu tutacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi iddiası! Yeni adresi...

Haberde, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna düşünmediği bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

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