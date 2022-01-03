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Varsa yoksa Süper Kupa

Kartal’da gözler final maçında. Siyah-beyazlılar, maçı alıp hem 2022’ye kupayla başlamak, hem de ikinci devre öncesi moral bulmak amacında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Varsa yoksa Süper Kupa
Siyah-beyazlı takımda gözler çarşamba günü Katar'da Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde… Kara Kartallar, bugün Doha'ya uçacak. 2022'ye galibiyet ve kupayla başlamak isteyen Beşiktaş, böylece sezonun ikinci yarısı öncesi de moral depolamak amacında. Öte yandan Beşiktaş'ın başında 7. maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Teknik Direktör Önder Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak. Süper Kupa, 5 Ocak'ta Katar'da Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Siyahbeyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Genç futbolcuların gelişiminde etkili olacak eğitmen bir teknik adam bakan Kartal'ın ilk hedefi sezon sonunda bu projeyi hayata geçirmek. Siyah-beyazlılardaki şu anki ortak düşünce Karaveli'yle sezonu tamamlamak.
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