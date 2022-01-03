Varsa yoksa Süper Kupa

Siyah-beyazlı takımda gözler çarşamba günü Katar'da Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde… Kara Kartallar, bugün Doha'ya uçacak. 2022'ye galibiyet ve kupayla başlamak isteyen Beşiktaş, böylece sezonun ikinci yarısı öncesi de moral depolamak amacında. Öte yandan Beşiktaş'ın başında 7. maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Teknik Direktör Önder Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak. Süper Kupa, 5 Ocak'ta Katar'da Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Siyahbeyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Genç futbolcuların gelişiminde etkili olacak eğitmen bir teknik adam bakan Kartal'ın ilk hedefi sezon sonunda bu projeyi hayata geçirmek. Siyah-beyazlılardaki şu anki ortak düşünce Karaveli'yle sezonu tamamlamak.