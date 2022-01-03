İtalya'da Adem Ljajic savaşı! 4 takım peşinde

Beşiktaş ile Adem Ljajic arasındaki bağlar tamamen koptu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Sırp oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR! Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun, İtalya Serie A 'ya dönmek istediği kaydedildi.

SAMPDORIA DA DEVREDE!

İtalyan basınından clubdoria46'da çıkan haberde; Ocak ayı transfer piyasasında Serie A'dan birçok kulüp ciddi olarak Adem Ljajic'i kadrosuna katmayı amaçlıyor. Genoa, Cagliari ve Spezia'nın ardından Sampdoria'nın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.