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İtalya'da Adem Ljajic savaşı! 4 takım peşinde

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ara transfer döneminin dikkat çeken isimleri arasına girdi. Süper Lig'den Başakşehir'in gündemine gelen Sırp futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinin gözdesi konumuna bulunuyor. Çizme'den 4 takım Adem Ljajic'i kadrosuna katmak için yarış halinde. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 09:29
İtalya'da Adem Ljajic savaşı! 4 takım peşinde

Beşiktaş ile Adem Ljajic arasındaki bağlar tamamen koptu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Sırp oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

İtalya'da Adem Ljajic savaşı! 4 takım peşinde

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun, İtalya Serie A'ya dönmek istediği kaydedildi.

İtalya'da Adem Ljajic savaşı! 4 takım peşinde

SAMPDORIA DA DEVREDE!
İtalyan basınından clubdoria46'da çıkan haberde; Ocak ayı transfer piyasasında Serie A'dan birçok kulüp ciddi olarak Adem Ljajic'i kadrosuna katmayı amaçlıyor. Genoa, Cagliari ve Spezia'nın ardından Sampdoria'nın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.

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