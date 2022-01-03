Haberler Beşiktaş Cyle Larin'de flaş gelişme! Yeni adresi...

Cyle Larin'de flaş gelişme! Yeni adresi...

Spor haberi... Sezonun ilk yarısını topladığı 28 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş ikinci devrede farklı bir görüntü çizerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kadrodaki bazı isimler için de yeni kararlar alma arifesinde olan Siyah-Beyazlılar'da Cyle Larin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 10:59
Cyle Larin'de flaş gelişme! Yeni adresi...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor.

Cyle Larin'de flaş gelişme! Yeni adresi...

Bilindiği üzere, Kara Kartal ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; Yönetimin 1 milyon 700 bin Euro'luk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin Euro istediği iddia edilmişti.

Cyle Larin'de flaş gelişme! Yeni adresi...

LARIN'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Öte yandan, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.

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