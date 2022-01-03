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Cenk Tosun'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun, ocak ayında Everton'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, “Sezonu İngiltere’de tamamlamak istiyorum. Şu an için dönme gibi bir niyetim yok” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Cenk Tosun'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt!
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Michy Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti. Ocak ayında Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu bu iddialarla ilgili şunları söyledi:

Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim yok. Sezonu İngiltere'de tamamlamak istiyorum..." Cenk ayrıca Beşiktaş dışında Avrupa'dan da teklifler olduğunu, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi. Sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu sezon Everton'da sadece 1 maçta oynadı.

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