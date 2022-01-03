BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Xavi'den Luuk De Jong açıklaması! "Ayrılık..."

Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde öncelikli olarak kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor.
Siyah-beyazlı takımın gündeminde bir süredir, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Luuk De Jong var. Yıldız isimde flaş bir gelişme oldu.
İspanya La Liga'da Barcelona'nın Mallorca'yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü, Luuk De Jo kaydetti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, oyuncusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: