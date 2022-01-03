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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Xavi'den Luuk De Jong açıklaması! "Ayrılık..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden olan Luuk De Jong, Barcelona'nın Mallorca'yı yendiği maçta golü atan isim oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Xavi Hernandez transfer konusuna da değindi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 08:39
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Xavi'den Luuk De Jong açıklaması! "Ayrılık..."

Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde öncelikli olarak kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Xavi'den Luuk De Jong açıklaması! "Ayrılık..."

Siyah-beyazlı takımın gündeminde bir süredir, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Luuk De Jong var. Yıldız isimde flaş bir gelişme oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Xavi'den Luuk De Jong açıklaması! "Ayrılık..."

İspanya La Liga'da Barcelona'nın Mallorca'yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü, Luuk De Jo kaydetti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, oyuncusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Xavi'den Luuk De Jong açıklaması! "Ayrılık..."

Luuk bizi kurtardı. Luuk inanılmaz profesyonel bir futbolcu. Çok fazla oynamadı ama antrenmandaki fedakarlığıyla soyunma odasında bir rol model. Gelecekte ayrılıklar olur mu göreceğiz ama şu an için bir şey söyleyemem.

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