BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Aaron Boupendza bombası! İşte yapılacak teklif

İlk yarıda golcülerden faydalanamayan, Batshuayi'den verim alamayan, Cyle Larin ile de sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu oyuncunun da geçen sezon Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.

Şu an Katar ekibi Al-Arabi'de forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Bu transferin gerçekleşme ihtimali de bir hayli yüksek çünkü oyuncu Katar'da pek mutlu değil.