BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu alternatif oldu! Nice'in ilk hedefi...

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir. Genç kaleciyle en ciddi ilgilenen takımın Nice olduğu ortaya çıkmıştı.

Başarılı eldivende yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basınından Foot Mercato'nun geçtiği habere göre Nice, mevcut kalecisi Walter Benitez'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklendiğinden onun yerine ilk hedef olarak Steve Mandanda'yı belirledi.