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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu alternatif oldu! Nice'in ilk hedefi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. Oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında Nice başı çekiyordu. Fransız temsilcisinin ilk hedefine o ismi koyduğu ve alternatif olarak Ersin Destanoğlu'nu düşündüğü bildirildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 08:16
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu alternatif oldu! Nice'in ilk hedefi...

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir. Genç kaleciyle en ciddi ilgilenen takımın Nice olduğu ortaya çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu alternatif oldu! Nice'in ilk hedefi...

Başarılı eldivende yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basınından Foot Mercato'nun geçtiği habere göre Nice, mevcut kalecisi Walter Benitez'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklendiğinden onun yerine ilk hedef olarak Steve Mandanda'yı belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu alternatif oldu! Nice'in ilk hedefi...

Olympique Marsilya formasıyla 600. karşılaşmasına çıkan tecrübeli kalecinin, henüz takımdan kesin olarak ayrılma kararı almamasına rağmen Nice tarafından istendiği ifade edildi.

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