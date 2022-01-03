Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ilk yarıda beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için Gana basınından flaş bir iddia geldi. İddiaya göre; Trabzonspor'un eski golcüsü Caleb Ekuban'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yakın olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 19:54
ÖMER FARUK ÖZCAN
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ilk yarıda beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için Gana basınından flaş bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

Ghanasoccernet.com'un haberine göre; Sezon başında Trabzonspor'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ekuban'ın Türkiye'deki yeni durağı ise Beşiktaş olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

Haberin detayında ise şu ifadeler yer aldı:

Genoa'nın Ekuban için 1,8 milyon Euro ödediği ve şimdiye kadar Ekuban'dan beklediği verimi alamadığı için kötü bir transfer gibi görünüyor. Genoa ise 19 maç sonunda 18. sırayı alarak Serie A'da küme düşme adaylarından biri.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

ETKİSİZ KALDI

Genoa forması altında ligin ilk yarısında çıktığı 15 lig maçında gol atamayan Caleb Ekuban, kupada ise oynadığı 2 maçta 1 gol atmıştı. Toplam 17 maçta sadece 1 gol atan Ekuban'ın performansı şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Genoa Teknik Direktörü Andriy Shevchenko'nun da ligin ikinci yarısında Ekuban'ı kadroda düşünmediği belirtilmekte.

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