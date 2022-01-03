BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERi: Gana basını duyurdu! Caleb Ekuban Beşiktaş'a geliyor (BJK spor haberi)

Süper Lig 'de ilk yarıda beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için Gana basınından flaş bir iddia geldi.

Ghanasoccernet.com'un haberine göre; Sezon başında Trabzonspor 'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban , Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ekuban'ın Türkiye'deki yeni durağı ise Beşiktaş olacak.

Haberin detayında ise şu ifadeler yer aldı:

Genoa'nın Ekuban için 1,8 milyon Euro ödediği ve şimdiye kadar Ekuban'dan beklediği verimi alamadığı için kötü bir transfer gibi görünüyor. Genoa ise 19 maç sonunda 18. sırayı alarak Serie A'da küme düşme adaylarından biri.