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3 gün izin bitti topbaşı bugün

Siyah-beyazlı takım bugün çalışmalara start veriyor. Kupadaki Altay maçının ardından 3 gün izin yapan Kara Kartallar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
3 gün izin bitti topbaşı bugün
Siyah-beyazlı takım bugün çalışmalara start veriyor. Kupadaki Altay maçının ardından 3 gün izin yapan Kara Kartallar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. İdmanda final maçının taktik provaları üzerinde durulacak.
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