3 gün izin bitti topbaşı bugün

Siyah-beyazlı takım bugün çalışmalara start veriyor. Kupadaki Altay maçının ardından 3 gün izin yapan Kara Kartallar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Siyah-beyazlıtakım bugün çalışmalara start veriyor. Kupadaki Altay maçının ardından 3 gün izin yapan Kara Kartallar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. İdmanda final maçının taktik provaları üzerinde durulacak.