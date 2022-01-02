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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Ada'dan transfer müjdesi! Cenk Tosun...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınından müjde gibi bir haber geldi. Siyah-beyazlıların, Everton’da bekleneni veremeyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun için bedelsiz kiralama teklifi yaptığı ve İngiliz ekibinin de buna sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Ada'dan transfer müjdesi! Cenk Tosun...

Beşiktaş'ta gündem yeniden Cenk Tosun... Siyah beyazlılar, eski aşkına ocak ayında yeniden kavuşabilir. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngiliz basını Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Ada'dan transfer müjdesi! Cenk Tosun...

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Everton, 2017'de M. United'a giden Lukaku'nun yerine Ocak 2018'de Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. İngiltere'de dört yılda tecrübeli forvet Türkiye'de sergilediği etkileyici performans seviyesini tekrarlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Ada'dan transfer müjdesi! Cenk Tosun...

OCAK'TA ANLAŞMA OLABİLİR

Cenk Tosun 59 maçta, sadece 11 gol attı ve 6 asist sağladı. Tosun'un sözleşmesi sona eriyor ve eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve maaş defterini azaltmak için istekli. Bu nedenle Cenk Tosun transferinden asgari bir ücret beklentisi var.

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