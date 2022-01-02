TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Ada'dan transfer müjdesi! Cenk Tosun...

Beşiktaş'ta gündem yeniden Cenk Tosun... Siyah beyazlılar, eski aşkına ocak ayında yeniden kavuşabilir. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngiliz basını Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi olduğunu belirtti.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Everton, 2017'de M. United'a giden Lukaku'nun yerine Ocak 2018'de Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. İngiltere'de dört yılda tecrübeli forvet Türkiye'de sergilediği etkileyici performans seviyesini tekrarlayamadı.