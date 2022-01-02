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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'dan Kovac'a teklif

Yola şimdilik Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş için Fransız basınından sürpriz bir teknik direktör iddiası geldi. Siyah-beyazlıların, Monaco'dan gönderilen Hırvat teknik adam Niko Kovac'la temasa geçerek 1.5 senelik teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'dan Kovac'a teklif

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Önder hocamızla yola devam ediyoruz" açıklamasını yapsa da, Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız medyası, Monaco'nun Niko Kovac'ı görevden almasını fırsat bilen son Beşiktaş'ın, Hırvat teknik adamla çok hızlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Niko Kovac'a 1.5 yıllık teklif sunduğunu iddia etti.

Haberde Beşiktaş'ın Kovac'a sunduğu 1.5 yıllık teklif karşılığında teklif ettiği rakamın, Monaco'dan aldığı (Senelik 4 milyon euro) ile kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu belirtildi.

Hırvat teknik adam 2023 yılına kadar başka bir takımla anlaşmazsa Monaco kulübü yaklaşık 6 milyon euro daha ödeyecek. Beşiktaş'ın bu 1.5 yıllık süreçte Kovac'a ödeyeceği rakam Monaco'yu tazminattan kurtarabilir.

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