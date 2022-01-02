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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler bir yandan da mevcut futbolcuların son durumuna çevrilmiş durumda. Takımdaki maaşı yüksek isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan siyah-beyazlılarda, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali doğdu. Hırvat stopere ülkesinden gelen teklifin ardından İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 09:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 09:45
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi kanca attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

TheAthletic'in haberine göre; Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Watford, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Premier Lig ekibinin, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği ve yakın zamanda siyah-beyazlılara teklif yapacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

2018 yılında Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımda çıktığı 151 maçta 15 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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