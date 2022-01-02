BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi kanca attı.
Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi kanca attı.
TheAthletic'in haberine göre; Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Watford, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig ekibinin, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği ve yakın zamanda siyah-beyazlılara teklif yapacağı ifade edildi.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
2018 yılında Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımda çıktığı 151 maçta 15 gol ve 1 asistlik katkı verdi.