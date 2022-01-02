Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! 3.5 aydır...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! 3.5 aydır...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın büyük beklentilerle sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, skora yeterince katkı yapamamasıyla siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 09:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! 3.5 aydır...

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferi çok ses getiren "piyanist" lakaplı Miralem Pjanic, sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! 3.5 aydır...

Boşnak oyuncu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! 3.5 aydır...

Takvim'de yer alan habere göre 31 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'de yaklaşık 3.5 aydır skora katkı yapamıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor