BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! 3.5 aydır...

Beşiktaş 'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferi çok ses getiren "piyanist" lakaplı Miralem Pjanic , sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı.

Boşnak oyuncu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi.