BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan bedava forvet bombası! Lukasz Teodorczyk...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Bir forvet daha alarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Lukasz Teodorczyk oldu.

2018 sezonunda Dinamo Kiev'den Anderlecht'e gitmeden önce Beşiktaş'ın ezeli rakipleri hem F.Bahçe hem de G.Saray'ın gündemine gelen Teodorczyk, kulübü Udinese tarafından serbest bırakıldı.