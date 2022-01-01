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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan bedava forvet bombası! Lukasz Teodorczyk...

Süper Lig'in ikinci yarısında zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, forvet arayışlarına hız verirken, listeye yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş'ın, Udinese tarafından serbest bırakılan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan bedava forvet bombası! Lukasz Teodorczyk...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Bir forvet daha alarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Lukasz Teodorczyk oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan bedava forvet bombası! Lukasz Teodorczyk...

2018 sezonunda Dinamo Kiev'den Anderlecht'e gitmeden önce Beşiktaş'ın ezeli rakipleri hem F.Bahçe hem de G.Saray'ın gündemine gelen Teodorczyk, kulübü Udinese tarafından serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan bedava forvet bombası! Lukasz Teodorczyk...

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Geçen sezon kiralık oynadığı Charleroi'den Udinese'ye dönen Polonyalı futbolcuya o dönemde Beşiktaş da talip olmuş ancak Teodorczyk teklifi reddetmişti. 30 yaşındaki Polak golcünün bu kez menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve oyuncusunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getirdi.

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