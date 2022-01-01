Haberler Beşiktaş İngilizler duyurdu! Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a

İngilizler duyurdu! Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a

Everton, Romelu Lukaku'nun boşluğunu 27 milyon Euro ödeyerek Cenk Tosun ile doldurmuştu. Ancak Everton'da isteneni veremeyen yıldız futbolcu sözleşmesinin bitimine 6 ay kala takımdan ayrılıyor. İngilizler Beşiktaş'ın Cenk Tosunu bedelsiz kiralamak için teklif yaptığını ancak Everton'un asgari düzeyde bir teklif beklediğini yazdı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 12:55
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İngilizler duyurdu! Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun. Siyah beyazlılar, eski aşkına ocak ayında yeniden kavuşabilir. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngiliz basını Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi olduğunu belirtti.

İngilizler duyurdu! Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Everton, 2017'de Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun yerine Ocak 2018'de Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. İngiltere'de kabaca dört yıllık bir süre içinde, forvet Türkiye'de sergilediği etkileyici performans seviyesini tekrarlayamadı. Toffees için oynanan 59 maçta, sadece 11 gol attı ve altı asist sağladı.

Tosun'un sözleşmesi sona eriyor ve eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve maaş defterini azaltmak için istekli. Bu nedenle Cenk Tosun transferinden asgari bir ücret beklentisi var.

Kartallar, gelecek yazı beklemek yerine şimdiden imzayı tamamlamaya hevesli. Tosun ile anlaşan Beşiktaş, Everton'a herhangi bir ücret teklif etmek istemiyor.

Görüşmeler devam ediyor. Everton Cenk Tosun'un ayrılmasıyla yaklaşık 1.5 milyon Paund tasarruf yapacak."

DİĞER
Gülben Ergen yılbaşı gecesine göğüs dekolteli mavi elbisesi ile damga vuracak! 49 yaşındaki Gülben Ergen'in cüretkar seçimi...
Galatasaray ara transferde Yusuf Barasi için harekete geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor