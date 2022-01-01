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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala Göztepe'nin radarında!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon kadro dışı kalan Kongolu savunmacı Fabrice N'Sakala, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin gündeminde. İzmir temsilcisi ilk hedef olarak belirlediği Moubandje'den sonuç alamazsa Beşiktaş'ın kapısını çalacak. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 13:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala Göztepe'nin radarında!
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Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunların başında ise Kongolu savunmacı Fabrice N'Sakala bulunuyor. Tecrübeli isme, Göztepe talip oldu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala Göztepe'nin radarında!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla 19. sırada, düşme hattında tamamlayan Göztepe, gözünü transferlere çevirdi. İkinci yarıya güçlü ve kaliteli bir kadroyla başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek Francois Moubandje ile görüşmelerini sürdürürken, transferin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Fabrice N'Sakala'ya çevireceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala Göztepe'nin radarında!

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan futbolcuyu B planı olarak tutan Göztepe'nin önceliği Moubandje'ye vereceği kaydedildi. Moubandje ile 6 aylık sözleşme imzalamak isteyen sarı-kırmızılıların oyuncunun 2 yılda ısrar etmesi halinde transferden vazgeçebileceği ve N'Sakala'yla masaya oturacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala Göztepe'nin radarında!

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, sarı-kırmızılı ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Sönmez, "Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor müsabakasıyla hem 2021 senesini hem de sezonun ilk yarısını geride bıraktık. 12 Ocak 2022'de başlayacak ve 8 Şubat tarihinde sona erecek olan ikinci transfer ve tescil dönemi öncesinde hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan hem ülkemizde hem yurt dışında oynayan isimleri kadromuza dahil etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek, hazır olan oyuncular hakkında yaptığımız çalışmalarda anlaşmaya yakın olduğumuz isimlerin yanı sıra görüşmeleri sürdürdüğümüz futbolcular var. Tek gündemimiz Göztepe'nin ligin sonunda sıralamada hak ettiği yerde olmasıdır" ifadelerini kullandı.

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