BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala Göztepe'nin radarında!

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunların başında ise Kongolu savunmacı Fabrice N'Sakala bulunuyor. Tecrübeli isme, Göztepe talip oldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla 19. sırada, düşme hattında tamamlayan Göztepe, gözünü transferlere çevirdi. İkinci yarıya güçlü ve kaliteli bir kadroyla başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek Francois Moubandje ile görüşmelerini sürdürürken, transferin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Fabrice N'Sakala'ya çevireceği bildirildi.
Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan futbolcuyu B planı olarak tutan Göztepe'nin önceliği Moubandje'ye vereceği kaydedildi. Moubandje ile 6 aylık sözleşme imzalamak isteyen sarı-kırmızılıların oyuncunun 2 yılda ısrar etmesi halinde transferden vazgeçebileceği ve N'Sakala'yla masaya oturacağı kaydedildi.