Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal hoca planını yaptı! Şenol Güneş... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal hoca planını yaptı! Şenol Güneş... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta hoca arayışları devam ediyor... Siyah-Beyazlılar'ı sezon sonuna kadar Önder Karaveli çalıştıracak. Sezon sonunda Şenol Güneş dümene geçip, Karaveli'yi ekibine katacak. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal hoca planını yaptı! Şenol Güneş... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör konusunda planlamasını yaptı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek. Karaveli'den memnun olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin asıl hedefi ise takımın başına Şenol Güneş'i getirmek... Çebi sezon sonunda Güneş ile masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal hoca planını yaptı! Şenol Güneş... (BJK spor haberi)

GÜNEŞ İLE DOKU UYMUŞTU

Takvim'in haberine göre; bu kararda takımın hedeften uzaklaşmasının yanı sıra Şenol Güneş'in sezon ortasında takım çalıştırmak istememesi önemli etken... Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal hoca planını yaptı! Şenol Güneş... (BJK spor haberi)

TEKNİK EKİBE KATILACAK

Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon ekibine Önder Karaveli'yi eklemesi de düşünülüyor... Siyah-Beyazlı Yönetim, Sergen Yalçın sonrasında takımı iyi idare eden ve futbolcularla iletişimi güçlü olan hocadan uzun süre faydalanmak istediği öğrenildi.

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