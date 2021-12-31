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Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif (BJK spor haberi)

Beşiktaş, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 20:45
Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif (BJK spor haberi)

Beşiktaş, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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