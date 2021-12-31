BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Bireysel performanslardan devam edersek Atiba yorulana kadar eski günlerini hatırlattı, nitekim golü de o attı. Oğuzhan atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir hareket yapıyor, işte budur, dedirtiyor, daha beyninizdeki cümle bitmeden ayağındaki topu ya kaptırıyor ya da her hangi bir arkadaşının alamayacağı bir yerlere gönderiyor. Garip kere garip.

Takım oyunu anlamında Beşiktaş hiç fena değildi. Yardımlaşma, kazanma azmi, ikili mücadelelerdeki direnç hepsi belli bir seviyeye çıkmış, bu çok önemli. Tur morali ve iyi diyebileceğimiz oyunun getireceği özgüven önce Süper Kupa maçında, ardından da ligde Kartal'ın gücüne güç katacaktır. Moralle desteklenmiş öz güven her şeydir.

NOT: Bana göre Altay'ın net penaltısı verilmedi. VAR olsa atlanmazdı.