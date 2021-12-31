BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

Beşiktaş'ta sezon başında ilk 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak takdir toplayan Ersin Destanoğlu yeniden gündeme geldi.
Beşiktaş'ta sezon başında ilk 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak takdir toplayan Ersin Destanoğlu yeniden gündeme geldi.
Fransız basınında yer alan haberde, Ligue 1 ekibinin genç filebekçi için devreye girdiği iddia edildi.
Nice Teknik Direktörü Galtier'in, Ersin Destanoğlu transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.
Haberde, Galtier'in Walter Benitez ile rekabete girmesi için Ersin'i istediği yazıldı.