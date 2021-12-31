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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine giren Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınında yer alan haberde Nice Teknik Direktörü Galtier'in genç filebekçiyi kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 10:19
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