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Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündem ise milli futbolcu Cenk Tosun. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu ile ilgili Everton'un kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:06 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:18
KEMAL TAMTÜRK
Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un geleceği netleşmeye başladı.

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını iddia etti.

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

Nico Schira paylaşımında milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceğine de yer verdi.

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Milli golcü bu sezon Everton'da yalnızca bir maçta süre alabildi.

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

Aralık ayının başında sahasında Liverpool'a 4-1 kaybeden Everton'da Cenk Tosun maçın son dakikalarında oyuna girmiş ve 7 dakika süre almıştı.

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

Geçen sezon ligin ilk yarısında 7 maçta oynayıp 1 gol kaydeden Cenk Tosun devre arasında eski takımı Beşiktaş'a kiralanmış 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ancak sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

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