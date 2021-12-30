Everton'da Cenk Tosun için karar verildi! Beşiktaş...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un geleceği netleşmeye başladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un geleceği netleşmeye başladı.
İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını iddia etti.
Nico Schira paylaşımında milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceğine de yer verdi.
BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?
Milli golcü bu sezon Everton'da yalnızca bir maçta süre alabildi.
Aralık ayının başında sahasında Liverpool'a 4-1 kaybeden Everton'da Cenk Tosun maçın son dakikalarında oyuna girmiş ve 7 dakika süre almıştı.
Geçen sezon ligin ilk yarısında 7 maçta oynayıp 1 gol kaydeden Cenk Tosun devre arasında eski takımı Beşiktaş'a kiralanmış 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ancak sakatlanıp sezonu kapatmıştı.