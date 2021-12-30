Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yüksek kontrat talebinde bulunan Domagoj Vida'ya resti çekti. Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncu ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Domagoj Vida'ya talip çıktı. İşte detaylar... | Bjk haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:13
Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

Domagoj Vida, üst üste yaptığı bireysel hatalarla puan kayıplarına neden olan oyuncular arasında yer aldı. Beşiktaş yönetiminin sözleşme yenilemek için önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro'yu da reddeden Hırvat stoper 2 milyon Euro ısrarını sürdürüyor.

Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

Ancak 32 yaşındaki futbolcunun hem performansının düşüklüğü hem de istediği rakamda ısrarcı olması yönetimi yeni bir karara sevk etti.

Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

YOLLAR AYRILIYOR
Sabah'ın haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Vida'nın mukavele yenileme görüşmelerini askıya aldı. Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yönetim, devre arasında teklif gelmesi halinde Vida'nın gidişine verecek.

Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

TALİP ÇIKTI!
Yaşanan bu gelişmenin ardından Domagoj Vida'ya talip çıktığı öğrenildi. Siyah beyazlılarla yollarını resmen ayırmasıyla beraber yeni takım araması beklenen Hırvat yıldıza, Premier Lig ekibi Watford şimdiden talip oldu.

Ahmet Nur Çebi Vida'ya resti çekti! Ayrılık ve transfer...

Domagoj Vida bu sezon toplamda 18 müsabakada yer aldı.

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