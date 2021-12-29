Şanssız forvet Batshuayi

Belçikalı yıldız, Süper Lig'de en çok isabetli ve toplam şut çeken 4. futbolcu ancak gol krallığında ancak 16. sırayı alabildi. Belçikalı yıldız, İsabetli şut listesinde de Balotelli (28), Pesic (26), Bamba (21)'nın ardından 20 isabetli şutla 4. sırada.
Belçikalı yıldız, Süper Lig'de en çok isabetli ve toplam şut çeken 4. futbolcu ancak gol krallığında ancak 16. sırayı alabildi. Belçikalı yıldız, İsabetli şut listesinde de Balotelli (28), Pesic (26), Bamba (21)'nın ardından 20 isabetli şutla 4. sırada. Gol krallığı listesinde Batshuayi, 6 golle Süper Lig'in en çok gol atan 16'ncı ismi.