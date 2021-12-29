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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Konyaspor maçı sonrası oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. En büyük sorunlarının gol yollarında olduğunu belirten Karaveli, "Yeteri kadar net pozisyon bulamıyoruz. Gerçek gücünüzü ortaya koymak için çok zamanımız yok" diyerek futbolcularını uyardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor yenilgisinin ardından takım oyunlarını eleştirirken, futbolcularına da tatlı sert uyarılarda bulundu. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Karaveli, şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

"Ligin, kendi evinde en etkili takımlarından biriyle oynadık. Mağlubiyeti hak etmedik ama kazanacak bir performans da sergileyemedik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

En büyük sorunumuz, rakip ceza alanında yeteri kadar net gol pozisyonuna girememek. Bunu çözmek için çok fazla vaktimiz yok. Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

"YENİDEN BAŞLAYALIM"
Süper Lig'in son şampiyonu biziz, üstelik bir değil iki kupamız var müzemizde. Bu nedenle sadece Beşiktaş camiası değil, taraflı tarafsız herkesin bizden beklentisi büyük.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

Ligin ilk yarısını istemediğimiz bir yerde tamamladık. Artık yeniden başlama zamanı geldi. Kupa maçlarının ardından, lige çok iyi bir başlangıç yaparak zirve yarışında etkili bir pozisyona girmeliyiz."

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