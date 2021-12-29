BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Zamanımız yok"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor yenilgisinin ardından takım oyunlarını eleştirirken, futbolcularına da tatlı sert uyarılarda bulundu. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Karaveli, şu ifadeleri kullandı:
"Ligin, kendi evinde en etkili takımlarından biriyle oynadık. Mağlubiyeti hak etmedik ama kazanacak bir performans da sergileyemedik.
En büyük sorunumuz, rakip ceza alanında yeteri kadar net gol pozisyonuna girememek. Bunu çözmek için çok fazla vaktimiz yok. Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.