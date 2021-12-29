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Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili'ye Beşiktal talip oldu!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Kartal, ara transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Siyah beyazlılar, Fatih Terim'in kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Youcef Belaili için girişimlere başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:48
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili'ye Beşiktal talip oldu!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş, gözünü ara transfer dönemine dikti. Fransız basınına göre siyah beyazlılar, bonservisini elinde bulunduran Youcef Belaili ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili'ye Beşiktal talip oldu!

BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE!

Haberde, Katar SC'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmayan Belaili için Basel'in devrede olduğu ancak Anderlecht ve Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgilerinin olduğu belirtildi.

Cezayirli oyuncunun Basel'den 1.3 milyon Euro'luk teklif aldığı ifade edilirken, Standart Liege, Anderlecht ve Beşiktaş'ın beklemede olduğu kaydedildi.

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