Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili'ye Beşiktal talip oldu!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş , gözünü ara transfer dönemine dikti. Fransız basınına göre siyah beyazlılar, bonservisini elinde bulunduran Youcef Belaili ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE!

Haberde, Katar SC'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmayan Belaili için Basel'in devrede olduğu ancak Anderlecht ve Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgilerinin olduğu belirtildi.

Cezayirli oyuncunun Basel'den 1.3 milyon Euro'luk teklif aldığı ifade edilirken, Standart Liege, Anderlecht ve Beşiktaş'ın beklemede olduğu kaydedildi.