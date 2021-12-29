Haberler Beşiktaş Deplasmanda 21 puan gitti

Deplasmanda 21 puan gitti

Şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı. Deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen siyah- beyazlılar, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Deplasmanda 21 puan gitti
Şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı. Deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen siyah- beyazlılar, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Kara Kartal, bu sezon evinin dışındaki maçlarda 21 puan kaybederek büyük darbe yedi.
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