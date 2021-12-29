Deplasmanda 21 puan gitti

Şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı. Deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen siyah- beyazlılar, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.
Şampiyonlukyarışında geride kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı. Deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen siyah- beyazlılar, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Kara Kartal, bu sezon evinin dışındaki maçlarda 21 puan kaybederek büyük darbe yedi.