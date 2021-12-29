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Caleb Ekuban sürprizi

Genoa’da forma giyen 27 yaşındaki eski Trabzonsporlu oyuncunun Ocak’ta Beşiktaş’a gidebileceği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Caleb Ekuban sürprizi
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberde, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın yolunu tutan Caleb Ekuban'ın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi. İtalya Serie A'nın yolunu tutan Ganalı futbolcu, Genoa'da ritmini bulamadı. Genoa formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyen Ekuban, ligde gol atma başarısını gösteremezken, kupada bir gol kaydetti. 27 yaşındaki Ganalı futbolcu ligde sadece 5 maçta 90 dakika forma giyebildi.
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