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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde eksik bölgelere yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının yürüttüğü operasyonda yüksek maliyetli ve etkisiz performans gösteren isimler topun ağzına gelecek. Takımdaki futbolcuların son durumlarını değerlendirmeye alan siyah-beyazlılarda yıllık 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira veda edilecek oyuncular arasında ön plana çıktı. Yönetim, teklif gelmesi durumunda Brezilyalı futbolcuyla yolları ayıracak. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda ocak ayında sürpriz transfer hamleleri bekleniyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Takımdaki yüksek maliyetli ve faydasız oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, cazip bir teklif gelmesi durumunda 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira'yı gözden çıkartacak.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu performansıyla beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 3 gollük katkı verdi.

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