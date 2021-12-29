Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş 'ta ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda ocak ayında sürpriz transfer hamleleri bekleniyor.

Kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Takımdaki yüksek maliyetli ve faydasız oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, cazip bir teklif gelmesi durumunda 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira'yı gözden çıkartacak.