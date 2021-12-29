BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Turgay Gemicibaşı hamlesi! Alman basını duyurdu (BJK spor haberi)

Daha önce de Beşiktaş ile anılan Turgay Gemicibaşı, "2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Süper Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım. Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım." açıklamasını yapmıştı.