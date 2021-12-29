BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Turgay Gemicibaşı hamlesi! Alman basını duyurdu (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ve Sergen Yalçın ile de yollarını ayıran Beşiktaş, transfer arayışlarına hız kazandırdı. Sezon sonu ayrılacak isimlerin yerini doldurmak isteyen siyah beyazlılar, düğmeye bastı.
Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ve Sergen Yalçın ile de yollarını ayıran Beşiktaş, transfer arayışlarına hız kazandırdı. Sezon sonu ayrılacak isimlerin yerini doldurmak isteyen siyah beyazlılar, düğmeye bastı.
Alman basını transfer arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Avusturya Bundesliga Ligi takımlarından Klagenfurt'ta forma giyen Türk asıllı oyuncu Turgay Gemicibaşı'nı kadrosuna katabileceğini yazdı.
Daha önce de Beşiktaş ile anılan Turgay Gemicibaşı, "2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Süper Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım. Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım." açıklamasını yapmıştı.
Orta sahanın merkezinde oynayan sol ayaklı oyuncu, Almanya'da Dinamo Dresden altyapısında yetişti. 2017'de ise Avusturya'ya geçiş yaptı.