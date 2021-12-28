Transferi duyurdular! Caleb Ekuban Türkiye'de o formayı giyecek

Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş'ta yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.
Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş'ta yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve İtalya Serie A'nın yolunu tutan Ganalı futbolcu, Genoa'da ritmini bulamadı.
Takımından ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş devreye girdi. İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberinde; Ekuban'ın, siyah-beyazlı formayla Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.