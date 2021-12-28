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Transferi duyurdular! Caleb Ekuban Türkiye'de o formayı giyecek

Son dakika spor haberi: Bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'a kanca attı. İtalyan basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 09:03
BURAK ŞENTÜRK
Transferi duyurdular! Caleb Ekuban Türkiye'de o formayı giyecek

Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş'ta yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

Transferi duyurdular! Caleb Ekuban Türkiye'de o formayı giyecek

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve İtalya Serie A'nın yolunu tutan Ganalı futbolcu, Genoa'da ritmini bulamadı.

Transferi duyurdular! Caleb Ekuban Türkiye'de o formayı giyecek

Takımından ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş devreye girdi. İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberinde; Ekuban'ın, siyah-beyazlı formayla Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

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