Kara Kartal 90'da yıkıldı!

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, tam bir taktik savaşına sahne olan mücadeleyi 90'da yediği golle kaybetti. Siyahbeyazlılar ilk yarıda Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatlarını değerlendiremedi. İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Ghezzal'ın vuruşu direkten dönerken, Ahmed Hassan, 90'da topu filelere göndererek takımına 3 puanı getirdi.

FARKI 7'YE İNDİRDİ

Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Konya, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7'e indirdi. Yeşil-beyazlı oyuncular maç sonunda galibiyetin sevincini tribünleri dolduran taraftarlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılar Konya deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun gitti. Beşiktaş'ta sakatlığı süren N'Koudou, Mert, Necip ve Alex Teixeira ve cezalı Rosier görev yapamadı. Konyaspor da kart cezalıları Ahmet Çalık, Serdar Gürler ve sakatlığı süren Oğulcan kadroya yer almadı.

MERAŞ SAĞA GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Rosier'in yerine Umut Meraş forma giydi. Sakatlığı nedeniyle yüzünde maske ile oynamak zorunda kalan Umut, sağ bekte zaman zaman zorlansa da kritik bir hata yapmadı.

RACHID GHEZZAL DİREĞE TAKILDI!

Beşiktaşlı Ghezzal, dünkü karşılaşmanın en şanssız isimlerinden biri oldu. 60'daki şutunda topu üst direkten geri gelen Cezayirli oyuncu dönen topu kafayla filelere göndermek istedi ancak başarılı olamadı. Bu arada sarı kart gören Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü ve Rize deplasmanında forma giyemeyecek.