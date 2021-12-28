Haberler Beşiktaş Daha güçlü olmalıyız

Daha güçlü olmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Daha sıkı çalışacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Daha güçlü olmalıyız
Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, kaybetmeyi hak etmedikleini, oyunun hakkının bu olmadığını söyledi. "Kazananı kutlayarak başlıyorum. Konyaspor'u kutluyorum. Ancak bugünün geneline, bütününe baktığımızda kaybetmeyi hak etmedik" ifadelerini kullanan siyah beyazlı çalıştırıcı, daha iyi olmaları gerektiğini belirtip "Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı" şeklinde konuştu. Karaveli şöyle devam etti: Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor. Bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Daha sıkı çalışacağız.
DİĞER
Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya yıkıldı
Feryal Gülman'a ayrılık tazminatı olarak 60 milyon lira ödeyen Kemal Gülman'ın son halini görenler şaşırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor