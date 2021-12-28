Daha güçlü olmalıyız

Beşiktaşteknik direktörü Önder Karaveli, kaybetmeyi hak etmedikleini, oyunun hakkının bu olmadığını söyledi. "Kazananı kutlayarak başlıyorum. Konyaspor'u kutluyorum. Ancak bugünün geneline, bütününe baktığımızda kaybetmeyi hak etmedik" ifadelerini kullanan siyah beyazlı çalıştırıcı, daha iyi olmaları gerektiğini belirtip "Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı" şeklinde konuştu. Karaveli şöyle devam etti: Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor. Bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Daha sıkı çalışacağız.