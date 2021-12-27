Yönetim ibra edildi

Beşiktaş'ta 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Çebi yönetimini idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı. Öte yandan 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık aidat ücret 250 TL olarak belirlendi.
Beşiktaş'ta 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Çebi yönetimini idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı. Öte yandan 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık aidat ücret 250 TL olarak belirlendi.