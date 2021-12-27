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Yönetim ibra edildi

Beşiktaş'ta 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Çebi yönetimini idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı. Öte yandan 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık aidat ücret 250 TL olarak belirlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Yönetim ibra edildi
Beşiktaş'ta 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Çebi yönetimini idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı. Öte yandan 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık aidat ücret 250 TL olarak belirlendi.
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