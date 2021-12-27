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Konyaspor Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli'den mağlubiyet yorumu! "Kaybetmeyi hak etmedik"

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Bugün genele baktığımda takımımızın, kazanmayı çok fazla hak etmese de kaybettiğini hak ettiğini de düşünmüyorum. Öyle bir oyun olmadı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:51
Konyaspor Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli'den mağlubiyet yorumu! "Kaybetmeyi hak etmedik"

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Konyaspor'u kutluyorum. Bugün genele baktığımda takımımızın, kazanmayı çok fazla hak etmese de kaybettiğini hak ettiğini de düşünmüyorum. Öyle bir oyun olmadı. Maç boyunca dengeli bir oyun vardı.

Rakibin bulduğu kadar pozisyon biz de bulduk ama Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Bundan daha fazla pozisyon bulmalıyız. Bunu da kabul ediyorum ama yoğun maç trafiği, oyuncuların üzerinde yorgunluk yaratıyor. Bu, net belli oluyor.

Ben oyunda bir stoper değişikliğine gerek görmedim, buna ihtiyaç yoktu. Rakip, bizi böyle çok bunaltan bir oyun oynamadı. Birkaç tane cılız pozisyon vardı.

Serdar da sahada olacaktır. O da bu takımın kıymetli oyuncularından birisi. Doğru zamanda mutlaka Serdar da sahada olacaktır.

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