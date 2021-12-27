Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Konyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, kritik virajdan kayıpsız dönmek istiyor. Ligin flaş ekibi Konyaspor ise zorlu rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ'IN MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Valentin Rosier karşılaşmada forma giymiyor.. Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta da kırmızı kart gören Rosier, bu nedenle ligde ikinci kez takımını yalnız bırakmış oldu..

BEŞİKTAŞ SON 19 MAÇIN 9'UNU KAZANDI

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi. Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.