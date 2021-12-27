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Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının kapanış gününde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi Konyaspor, güçlü rakibini Ahmed Hassan'ın 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Beşiktaş ise Önder Karaveli yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:57
Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golü 90. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 4. maçta ilk yenilgisini alan Beşiktaş, bu sonucun ardından 28 puanda kaldı.

Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Konyaspor ise puanını 39'a yükseltti.

Konyaspor'un ligdeki yenilmezlik serisi de 5 maça çıktı.

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