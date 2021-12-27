Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golü 90. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.
Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 4. maçta ilk yenilgisini alan Beşiktaş, bu sonucun ardından 28 puanda kaldı.
Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Konyaspor ise puanını 39'a yükseltti.
Konyaspor'un ligdeki yenilmezlik serisi de 5 maça çıktı.