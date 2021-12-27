Haberler Beşiktaş Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Geçen hafta Göztepe'yi yenen Beşiktaş, Konya'dan da 3 puan alarak seriye bağlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, Önder hoca yönetiminde çıkışı sürdürmek amacında. Kara Kartallar, formda rakibi karşısında mutlak 3 puan alıp ligde 2021 yılını mutlu bitirmeye çalışacak. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yenerek ligde ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.

Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

VALENTIN ROSIER KART CEZALISI

Ayrıca geçen hafta Göztepe'yi yenen siyah beyazlı takım devre arasına seri galibiyetle girmek istiyor. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konya ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı. Öte yandan Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Rosier forma giyemeyecek.

Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR
Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi, Mpoku.

BEŞİKTAŞ
Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Atiba, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

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