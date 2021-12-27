Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yenerek ligde ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yenerek ligde ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.
VALENTIN ROSIER KART CEZALISI
Ayrıca geçen hafta Göztepe'yi yenen siyah beyazlı takım devre arasına seri galibiyetle girmek istiyor. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konya ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı. Öte yandan Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Rosier forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
KONYASPOR
Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi, Mpoku.
BEŞİKTAŞ
Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Atiba, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.