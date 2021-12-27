Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yenerek ligde ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.

VALENTIN ROSIER KART CEZALISI



Ayrıca geçen hafta Göztepe'yi yenen siyah beyazlı takım devre arasına seri galibiyetle girmek istiyor. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konya ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı. Öte yandan Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Rosier forma giyemeyecek.