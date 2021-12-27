Ghezzal ve Larin sınırda

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.