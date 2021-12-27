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Cömert hamlesi

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert oldu. Basel'de forma giyen futbolcu için temaslara başlayacak olan yönetim oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için transferi sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Cömert hamlesi
Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert oldu. Basel'de forma giyen futbolcu için temaslara başlayacak olan yönetim oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için transferi sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.
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