Cömert hamlesi

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert oldu. Basel'de forma giyen futbolcu için temaslara başlayacak olan yönetim oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için transferi sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.
Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert oldu. Basel'de forma giyen futbolcu için temaslara başlayacak olan yönetim oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için transferi sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.