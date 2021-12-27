Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Miralem Pjanic'ten sakatlık açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERİ - Miralem Pjanic'ten sakatlık açıklaması!

Spor haberi... Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlanarak saha kenarına gelen Miralem Pjanic maçı sonu sakatlığına dair açıklamalarda bulundu. Pjanic açıklamasında "Omzuma bir darbe aldım ama çok ciddi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:45
BEŞİKTAŞ HABERİ - Miralem Pjanic'ten sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken sakatlanarak yerini Atiba'ya bırakmak durumunda kalan Miralem Pjanic karşılaşmanın sonunda sakatlığına dair açıklamalarda bulundu Pjanic açıklamasında "Omzuma bir darbe aldım ama çok ciddi bir şey değil. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Görüntüler nettir, bir darbe aldım, geçen maçta da bir darbe almıştım ama kararı hakemler veriyor. Biz oyunumuza konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kartal'a sakatlık şoku! Yıldız isim devam edemedi Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Bir döneme damga vuran efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!
SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığına 1575 yeni personel alınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor