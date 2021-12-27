BEŞİKTAŞ HABERİ - Miralem Pjanic'ten sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken sakatlanarak yerini Atiba'ya bırakmak durumunda kalan Miralem Pjanic karşılaşmanın sonunda sakatlığına dair açıklamalarda bulundu Pjanic açıklamasında "Omzuma bir darbe aldım ama çok ciddi bir şey değil. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Görüntüler nettir, bir darbe aldım, geçen maçta da bir darbe almıştım ama kararı hakemler veriyor. Biz oyunumuza konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.